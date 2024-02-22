Почти сорок земельных участков предоставили фермерам по программе «Подмосковные 10 га»

С начала реализации программы «Подмосковные 10 га» фермерам в безвозмездное пользование предоставили уже 36 земельных участков, в общей сложности в программе — 108 участков, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Программа «Подмосковные 10 га» реализуется с 2022 года более чем в 25 городских округах региона. Ее цель — увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и числа рабочих мест в Московской области», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, участником программы уже стало хозяйство «Белые Луги» из Шаховской. Полученный участок позволит расширить площади для выращивания овощных культур, уточнил министр. Отметим, что подать заявку для участия в программе можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.