Почти сотня ж/д станций в Нижегородской области обретут новые названия

В Нижегородской области цифровые обозначения остановок заменят на названия населенных пунктов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что на указанной железной дороге начинается масштабная кампания по переименованию железнодорожных остановочных пунктов. Так, почти сто остановок получат новые наименования, которые соответствуют географическим ориентирам, то есть близлежащим населенным пунктам, предприятиям или прочим узнаваемым объектам.

Отмечается, что на данный момент многие остановки имеют только цифровые обозначения, вроде «273 км» или «58 км».

Подчеркивается, что указанные перемены затронут практически все направления Горьковской магистрали. Также в рамках унификации навигации переименованы будут и остановки на участках Владимир — Окатово, Муром — Арзамас, Канаш — Чебоксары и иных направлениях.

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