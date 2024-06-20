Почти сто человек продолжают возводить новую поликлинику в поселке Свердловский

В поселке Свердловский Лосино-Петровского округа продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей. Общая строительная готовность здания на сегодняшний день составляет уже тридцать процентов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что новое учреждение здравоохранения рассчитано на прием в смену 270 взрослых и 50 детей. В здании оборудуют входные группы для разграничения потоков пациентов, комфортные места ожидания.

Работы ведутся с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Примечательно, что завершить все строительные работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды врачам ГК «Мать и дитя».