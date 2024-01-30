Почти сто дефектов в работе уличного освещения выявили в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала 2024 года в Подмосковье выявили 98 дефектов в работе уличного освещения, в этом, в том числе, помогали нейросетевые комплексы и камеры «Безопасный регион». Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Больше всего нарушений устранили в Долгопрудном, Одинцово и Раменском. Также дистанционно в любое время можем проверить выполнение работ и, самое главное, соблюдены ли установленные сроки», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что инспекторы также проводят проверки в тех местах, о которых сообщают жители. Оставить свое обращение о неработающем уличном освещении можно в территориальных отделах подмосковного ГУСТ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.