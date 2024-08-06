Почти сто многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за полгода

За шесть месяцев 2024 года на государственный кадастровый учет в Подмосковье поставили 94 многоквартирных дома, Управление Росреестра по Московской области и Правительство Московской области способствуют ускорению темпов введения объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что площадь поставленного на кадастр за этот период жилья превышает два миллиона квадратных метров, дома рассчитаны почти на 33 тысячи квартир. В результате жильем будут обеспечены около 33 тысяч семей.

«Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки <…>. Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течении одного рабочего дня», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Дарья Проникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.