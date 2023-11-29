Почти сто новых электрозарядных станций установили в Подмосковье в ноябре

На территории Московской области в ноябре текущего года специалисты АО «Энергоцентр» ввели в эксплуатацию девяносто девять новых электрозарядных станций (ЭЗС) в тридцати городских округах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Известно, что мощность каждой станции составляет 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт в течении 20-30 минут до 80% заряда. А всего на сегодняшний день на территории Подмосковья действует более пятисот электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей» — отметил глава ведомства Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.