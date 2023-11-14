Почти сто новых светофоров установили на дорогах Подмосковья с начала года

С начала этого года в Подмосковье установили более 80 новых светофорных объектов, включая светофоры типа Т-7 и односекционные светофоры, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в целях повышения безопасности и снижения аварийности.

«Наибольший объем работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Так, например, в Коломне установили два новых светофора типа Т-1 на улице Октябрьской Революции в черте города и в селе Непецино. Кроме того, пять новых объектов типа Т-7 в округе появились в селах Комарево, Лукерьино и на трех участках автодороги «Щурово — Пирочи — Городец».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.