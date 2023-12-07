Почти сто объектов недвижимости передали в муниципальную собственность для развития округов Подмосковья

С начала этого года Минимущество Подмосковья передало в собственность муниципальных образований 88 объектов капитального строительства, которые находятся в казне региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Каждый переданный в собственность городских округов объект будет приведен в надлежащий вид и использован администрацией в своих целях. Перспективы вовлечения имущества в хозоборот есть, и некоторые муниципалитеты даже приступили к реализации своих задумок», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В частности, по словам министра в Павловском Посаде вскоре появится экспозиции, посвященная кинематографу региона, которая станет дополнительным выставочным пространством музея «Княжий Двор» Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса. Кроме того, в Егорьевске в переданном здании разместят службу благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».