Почти сто объектов недвижимости передали в муниципальную собственность для развития округов Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года Минимущество Подмосковья передало в собственность муниципальных образований 88 объектов капитального строительства, которые находятся в казне региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Каждый переданный в собственность городских округов объект будет приведен в надлежащий вид и использован администрацией в своих целях. Перспективы вовлечения имущества в хозоборот есть, и некоторые муниципалитеты даже приступили к реализации своих задумок», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.
В частности, по словам министра в Павловском Посаде вскоре появится экспозиции, посвященная кинематографу региона, которая станет дополнительным выставочным пространством музея «Княжий Двор» Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса. Кроме того, в Егорьевске в переданном здании разместят службу благоустройства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».