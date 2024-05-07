Почти сто точек полевой кухни развернут в Московской области в День Победы

Они будут размещены в парках, на центральных площадях, усадьбах и центральных улицах городов. В ведомстве уточнили, что большинство из них появятся в Ступино — 24, Наро-Фоминске — 11, Королеве и Шатуре — по четыре. Там жители и гости Подмосковья смогут попробовать гречневую и перловую каши с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Помимо этого, в честь празднования Дня Победы в регионе развернут более 30 ярмарок. На них можно будет приобрести фермерские продукты, товары для праздника, сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.