Почти сто тысяч человек посетили ледовые катки под открытым небом в Подмосковье

С начала зимнего сезоне ледовые катки под открытым небом в Московской области посетили более 80 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В этом сезоне на территории Московской области будет функционировать 60 катков под открытым небом. На данный момент уже функционирует 42 катка. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На парковых территориях Подмосковья будут функционировать 46 катков, 16 из которых — с искусственным льдом. Кроме того, девять катков с искусственным покрытием будут работать на площадях и набережных, еще пять — на территориях социальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.