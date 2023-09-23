Почти сто тысяч подмосковных учеников проверили свои знания по географии

Ученики 7-х классов из чуть более девятисот шестидесяти школ написали региональную диагностическую работу по географии. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

Цель данной работы состояла в том, чтобы проверить качество подготовки обучающихся по предмету. Кроме предметных знаний, работа проверяет умение ребят работать с картами, фотографиями, графиками, понимать текстовую и табличную информацию. Специальной подготовки к работе не требуется.

Работа состояла из 17 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. По выбору школы ученики могли проходить данное тестирование или на компьютерах, или на бланках. Результаты РДР станут известны не позднее конца следующей недели.

«На основе анализа результатов школа сможет дать рекомендации о том, как лучше участникам РДР устранить выявленные пробелы в знаниях, выстраивать дальнейшую образовательную траекторию», — добавили в пресс-службе ведомства.

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