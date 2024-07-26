Почти сто тысяч рабочих мест создали на инфраструктурных площадках в Подмосковье

Более 92 тысяч рабочих мест создали на предприятиях, которые являются резидентами инфраструктурных площадок Подмосковья. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инфраструктурные площадки Подмосковья, предполагающие не только готовую необходимую для развития предприятий инфраструктуру, но и налоговые льготы для резидентов ОЭЗ, стали местом работы для 2,3 тысячи компаний <…>. Также на этих площадках планируется создать еще более 66 тысяч новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций этих предприятий на данный момент составляет более 750 миллиардов рублей. При этом заявленный объем инвестиций превышает 960 миллиардов рублей. Отметим, что ознакомиться со свободными локациями для размещения бизнеса можно инвестиционной карте Московской области, которая была создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.