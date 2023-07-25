Почти сто тысяч школьников Подмосковья приняли участие в региональном проекте «Умные каникулы»

Свыше 93 тысяч учеников вторых-восьмых, а также десятых классов приняли участие в региональной программе «Умные каникулы» и прошли образовательные интенсивы на базах школ. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областное Минобразования.

В ведомстве уточнили, что проект представляет собой летнее обучение в новом формате. Его участники продолжают посещать школы, но для них организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии на предприятия и в музеи. Они совместно с учителями разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах, а также знакомятся с программированием.

«Если в 2022 году «Умные каникулы» были доступны только для учащихся школ-флагманов, то этим летом в программе смогли принять учащиеся из 100 школ по всей Московской области», — добавила вице-губернатор.

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