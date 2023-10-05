Почти сто тысяч школьников Подмосковья стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»
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Более 88 тысяч школьников Московской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде, которая посвящена дорожной грамотности учеников 1-9 классов, сообщили в областном Минтрансе. Ее проводят при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«С каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей. <…> Проверить свои знания можно до 15 октября включительно», ― сообщил зампред Правительства России Марат Хуснуллин.
В ведомстве напомнили, что оганизаторами олимпиалы выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке российского Минпросвещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.