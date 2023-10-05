Почти сто тысяч школьников Подмосковья стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»

Более 88 тысяч школьников Московской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде, которая посвящена дорожной грамотности учеников 1-9 классов, сообщили в областном Минтрансе. Ее проводят при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».