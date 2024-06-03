Почти сто водителей автобусов привлекли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье в рамках работы по улучшению транспортной сферы дополнительно привлекают водителей автобусов, с начала года в регионе трудоустроили около 90 человек. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, сходы транспорта с маршрутов из-за поломок и нехватка водителей являются самыми частыми причинами нарушений графика движения автобусов.

«Привлекаем водителей. В этом году у нас положительный баланс сложился. На конец мая плюс 89 водителей», — сказал Гержик.

Помимо этого, в регионе следят за скоростью ремонта автобусов. Для этих целей была повышена зарплата слесарей и вспомогательного персонала. В результате число машин, находящихся одновременно в ремонте, сократилось с 1,3 тысячи до 930 единиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.