Почти сто железнодорожных переездов отремонтируют в Подмосковье в этом году

«В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, в полном объеме работы завершат осенью», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.