Почти сто железнодорожных переездов отремонтируют в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В 2024 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 90 железнодорожных переездов, чтобы повысить комфорт и безопасность автомобилистов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Все они вошли в программу ремонта по результатам обследования и просьбам местных жителей.
«В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, в полном объеме работы завершат осенью», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Работы проведут в Балашихе, Богородском, Истре и других муниципалитетах. Наибольший объем работ запланирован в Одинцово, Дмитровском и Сергиевом Посаде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.