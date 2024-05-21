Почти треть россиян признались в трудоголизме в ходе опроса

Более 30% граждан России в ходе опроса признались, что имеют склонность к переработкам и чрезмерному труду. У некоторых лишь проявляются наклонности к зависимости от работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении RT .

Аналитики «Работа.ру» выяснили, что склонность к трудоголизму встречается 36% россиян, среди которых больше всего женщин. Последних оказалось 40%, а мужчин — 31%.

Почти треть оказалась зависима от переработок, при этом 10% признают, что это мешает сосредоточиться на одной работе. Больше всего на подобное жаловались IT-специалисты (11%).

Чрезмерную работу чаще всего выбирают работники банковской и торговой сфер (57% и 53% соответственно). Трудоголизм при этом не мешает строителям (71%), а также агрономам (55%).

37% респондентов отметили, что следуют жестким временным рамкам в плане работы, 31% уходит не просмотрев рабочую почту в конце трудового дня, а 20% вовсе отказываются брать на себя много задач. Лишь 12% участников опроса рассказали, что ограничивают использование гаджетов и действительно отдыхают от рабочих будней полноценно.

Ранее сообщалось, что сидячая работа ведет к пугающим проблемам со здоровьем.