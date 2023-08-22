Почти три тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неправильную парковку за неделю

Более 2,7 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что транспортные средства могут быть эвакуированы при нарушении правил парковки и стоянки, в том числе, если владелец оставил машину в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, трамвайных путях, остановке или в тоннеле.

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону — 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что при поддержке президента в Московской области за десять лет построили и реконструировали свыше 190 дорог.