Почти три тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья за месяц

В эти выходные в 23 городских округах Подмосковья прошла акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в областном Министерстве здравоохранения.

Суммарно за месяц проведения акции в ней приняли участие почти три тысячи человек, больницы совершили 128 выездов, рассказала Первый зампред регионального Правительства Светлана Стригункова. В рамках акции жители могут измерить давление, сдать анализ крови и не только. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе продолжают совершенствовать меры поддержки медработников.