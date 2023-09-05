Почти три тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Свыше 2,9 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю. Транспортные средства были припаркованы с нарушениями правил стоянки и остановки, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 8-800-444-58-34.

Автомобилистов призвали уважать всех участников движения и не препятствовать проезду транспортных средств, принадлежащих экстренным службам.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили, что автомобиль может быть эвакуирован, если владелец оставил его в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, трамвайных путях, во второму ряду, в тоннеле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику Московской области.