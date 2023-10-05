Почти три тысячи профилактических мероприятий провели в Подмосковье с использованием «Комплексного сервиса»

В ведомстве уточнили, что данный цифровой сервис запустили в регионе в мае 2022 года для цифровизации процессуальной коммуникации между бизнесом и контрольно-надзорными органами. Это также позволило сократить сроки такого взаимодействия. С момента запуска сервиса по запросам контролируемых лиц провели более 1,5 тысячи консультирований, свыше тысячи профвизитов и 96 самообследований. Отметим, что записаться на профилактическое мероприятие можно через заявку в электронном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.