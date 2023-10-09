Почти тридцать человек переселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю

За минувшую неделю в четырех городских округах Подмосковья расселили 14 аварийных помещений, сообщили в областном Минстрое. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«26 человек из четырех городских округов переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расселение затронуло жителей Бронниц, Солнечногорска, Одинцово и Рузского округа. В общей сложности было расселено 600 квадратных метров жилья. Напомним, что дома, которые признали аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.