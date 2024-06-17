Почти тридцать человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Общество

Фото: [Unsplash]

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 27 человек, им предоставили новые квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за данный период удалось расселить 838,2 квадратных метра жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.

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