Почти тридцать человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
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На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 27 человек, им предоставили новые квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в общей сложности за данный период удалось расселить 838,2 квадратных метра жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.