Почти тридцать детсадов планируют капитально отремонтировать в Подмосковье до конца года
Фото: [Сергей Хакимов/Подмосковье сегодня]
В начале осени в Подмосковье после капремонта открыли семнадцать детских садов. Еще в двенадцати работы планируют завершить в ноябре, сообщил министр образования региона Илья Бронштейн в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.
«Всего на 2023 год запланирован капремонт в 29 дошкольных учреждениях. Для нас было важно, что это объекты, где количество ребят больше или равно проектной мощности здания. И стоимость капремонта, который не превышает новое строительство», — пояснил министр.
Также во время работ обращали отдельное внимание на соответствие проекту «Предшкола», отметил он.
«В этом году наш приоритет во всех садах — проект «Предшкола». Поэтому мы особое внимание уделяли внутреннему наполнению — современному игровому развивающему оборудованию», — дополнил Илья Бронштейн.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что ход капитального ремонта детских садов в Московской области имеет важное значение.