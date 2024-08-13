Почти тридцать ярмарок со школьными принадлежностями организуют в Подмосковье

В 15 округах Подмосковья в преддверии нового учебного года организуют 29 ярмарок со школьными принадлежностями, на них организуют более 1,3 тысячи торговых мест. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Такой формат пользуется спросом у родителей школьников — в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму, а также товары для творчества», — говорится в сообщении.

В рабочем поселке Монино городского округа Щелково уже открылась ярмарка «Школьный базар», она расположена на улице Линейная. В эту пятницу ярмарки также появятся на улице Железнодорожная, а также в Воскресенске на улице Советская и в Люберцах на улице Волковская. Узнать адреса проведения мероприятий можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».