Почти тридцать километров дорог отремонтировали в Раменском округе

Специалисты Мосавтодора провели ремонт региональных дорог — заменили более 28 километров покрытия на 15 участках, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улицах Гагарина, Народной и Электрификации вблизи Соснового Бора, Громовского леса и других социально важных объектов, на улице Народное Имение, Октябрьской и Ким в поселке Ильинский и так далее. Кроме того, дорожники отремонтировали подъезды к Рязанскому шоссе. После этого на всех обновленных участках также укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.