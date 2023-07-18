Почти тридцать новых и модернизированных производств появились в Подмосковье за полгода

За шесть месяцев текущего года Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключения о соответствии 25 построенным и реконструированным объектам производственно-промышленного назначения, расположенным в 13 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что появившиеся предприятия были различной направленности. Так, например, в Сергиевом Посаде возвели пять площадок для птицеводства на базе селекционно-генетического центра «Смена», в Серебряных Прудах — агрокомплекс по доращиванию и откорму свиней. Кроме того, в Подольске провели реконструкцию действующей фабрики по выпуску гофрокартона и гофротары и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.