Почти тридцать новых маммографов установили в Подмосковье за два года

За последние два года медицинские организации Московской области оснастили 26 новыми маммографами, которые установили вместо старых аналоговых. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Мы оснащаем наши стационары и поликлиники современной тяжелой техникой. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики жителям региона. Сегодня новый маммограф заработал в Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Новая техника в Менделеевской поликлинике позволит выявлять различные заболевания молочных желез пациентов на ранней стадии. В ведомстве отметили, что женщинам рекомендуется проходить маммографию один раз в два года. Диагностику проводят бесплатно, по полису ОМС. Главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова отметила, что главным преимуществом нового аппарата является низкая доза облучения.

Отметим, что аппарат установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.