Почти тридцать новых тротуаров построили вдоль региональных дорог в Подмосковье

Дорожники завершили строительство 29 новых тротуаров вдоль региональных дорог в 16 округах Подмосковья, работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», чтобы снизить вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы продолжаются в 21 округе, где строят свыше 42 километров, в том числе, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Первомайской в Зарайске, в деревне Павельцево в Клину, между деревнями Полежайки и Лопотово в Солнечногорске, в селе Саввино и деревне Власовской в Егорьевске», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что наибольший объем работ уже провели в четырех округах — Чехове, Серпухове, Наро-Фоминском и Одинцовском. Помимо этого, тротуары появились в Красногорске, Коломне, Кашире, Орехово-Зуевском и других муниципалитетах. В общей сложности до конца 2024 года в регионе построят более 65 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.