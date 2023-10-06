Почти тридцать сообщений о незаконном строительстве поступили в Главгосстройнадзор Подмосковья через «Добродел»

С начала этого месяца в Главгосстройнадзор Московской области через систему «Добродел» поступило 27 сообщений граждан о незаконном строительстве, сообщили ведомстве. Всего за этот период жители обращались в надзорный орган 49 раз.

В ведомстве уточнили, что по каждому сигналу о незаконном строительстве инспекторы проводят проверки законности возведения объектов. Уведомления о выявленных самовольных объектах после этого направляют в администрации городских округов. Еще шесть раз жители обратили внимание на содержание стройплощадок, два раза — интересовались вопросами проблемного долевого строительства, восемь раз — спрашивали о ходе строительства. Чаще всего запросы поступали от жителей Красногорска, Балашихи и Ленинского округа.

«По каждому обращению сотрудниками Главгосстройнадзора проведена работа, выезды на территорию и мониторинги, а жителю дан подробный ответ», — заключили в ведомстве.

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