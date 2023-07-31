Почти тридцать тысяч дефектов в содержании территорий выявили в Подмосковье за июль

Инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более 28 тысяч дефектов в содержании территорий регионе за июль, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что чаще всего среди замечаний встречались недостатки в покосе газонов, мелкий мусор на газоне и смет на проездах. Активнее всего в этом месяце инспекторы контролировали ход ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах, реализацию программ «Пешком» и КБДТ, а также содержание объектов благоустройства.

«При благоустройстве пространств, важно сохранять нормативное состояние того, что уже имеем. Лучше всего с задачей справились во Власихе и Звездном городке: тут не много замечаний, все устранили вовремя и на 100%», — сказала руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, хорошие показатели по устранению замечаний зафиксированы также в Лосино-Петровском, Серебряных Прудах и Ступино. Среди тех, кто несвоевременно отработал дефекты, оказались Лобня, Дубна, Электросталь, Жуковский и Фрязино, добавила министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.