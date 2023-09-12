Почти тридцать тысяч обращений обработал виртуальный консультант ЦППК за год

Виртуальный консультант ЦППК за год своей работы обработал почти тридцать тысяч обращений. Об этом со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию сообщил Минтранс Подмосковья.

Так, более 19,5 тысячи вопросов поступило через мобильное приложение и еще 9,2 тысячи — через сайт. Чаще всего пассажиры спрашивали цифрового помощника о проездных документах, электронных продажах через приложение и сайте, а также уточняли информацию о расписании и тарифах.

Также виртуальный консультант информирует о действии льгот, особенностях возврата билетов, провозе багажа и животных. Сервис доступен на официальном сайте АО «Центральная ППК» и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что ближайшая задача правительства Подмосковья — обеспечить транспортное обслуживание в регионе на более высоком уровне.