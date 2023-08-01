Почти тридцать тысяч разрешений такси выдали в Подмосковье в этом году

С начала года представители таксомоторной отрасли в Подмосковье получили более 26 тысяч разрешений на осуществление деятельности, сообщили в областном Минтрансе. Ежедневно в регионе выдается более 200 разрешений такси.

В сообщении министерства уточнили, что на данный момент в регионе выдали около 100 тысяч разрешений. Из них более 18 тысяч были выданы юридическим лицам, 82 тысячи — индивидуальным предпринимателям. В прошлом году было выдано порядка 17 тысяч разрешений юридическим лицам и 77 тысяч — индивидуальным предпринимателям.

Отметим, что собственник транспортного средства, который осуществляет предпринимательскую деятельность, может получить разрешение на таксомоторную деятельность на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.