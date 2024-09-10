Почти тридцать закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Так, например, в рамках реализации программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на портале появились закупки на выполнение работ по реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) в городских округах Волоколамский и Ленинский, а также котельной — в Одинцовском. Помимо этого, в Волоколамском округе, Кашире и Коломне построят блочно-модульные котельные, в Реутове — проведут капремонт тепловых сетей, в Кашире — построят новые теплосети. Помимо этого, запланированы работы по благоустройству «набережной» пруда во Власихе и третья очередь благоустройства каскада прудов на реке Теребенка в Чехове. В Солнечногорске и Сергиевом Посаде проведут капремонт школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.