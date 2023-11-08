Почти тринадцать тысяч человек покатались на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю
Фото: [Министерство благоустройства Московской области]
За минувшую неделю на каруселях, установленных по программе губернатора в парках и на общественных территориях в Подмосковье, покатались более 12,5 тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.
«Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. С 2018 года, когда были установлены первые такие карусели, на них покатались свыше 2 миллионов человек. Кроме того, приятным бонусом является то, что катание на таких каруселях бесплатное», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Наиболее популярной у граждан на прошлой неделе стала карусель в Коломне, на ней покатались более 2,8 тысячи человек. Напомним, что всего в регионе работают восемь губернаторских каруселей, их оформил дизайнер Денис Симачев по мотивам русских сказок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.