Почти тринадцать тысяч человек покатались на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю

«Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. С 2018 года, когда были установлены первые такие карусели, на них покатались свыше 2 миллионов человек. Кроме того, приятным бонусом является то, что катание на таких каруселях бесплатное», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.