Почти триста человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 289 человек, они получили новые квартиры в домах-новостройках или на вторичном рынке жилья либо выкупную стоимость за старые жилые помещения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.