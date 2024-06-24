Почти триста человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
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На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 289 человек, они получили новые квартиры в домах-новостройках или на вторичном рынке жилья либо выкупную стоимость за старые жилые помещения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 104 аварийных помещений в Шатуре, Клину, Луховицах, Электрогорске, Солнечногорске, Богородском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах», — говорится в сообщении.
В общей сложности за данный период удалось расселить более 4,6 тысячи квадратных метров жилья, заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.