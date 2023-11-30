Почти триста единиц стерилизационного оборудования поступило в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года в 36 медучреждений Подмосковья поступило 264 единицы нового стерилизационного оборудования, включая установки для дезинфекции эндоскопов, сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы и другие аппараты. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 миллионов рублей», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Технику, в частности, поставили в Балашихинскую, Жуковскую, Коломенскую, Пушкинскую, Щелковскую, Мытищинскую, Люберецкую и другие больницы. Врач-эндоскопист Люберецкой областной больницы Екатерина Титова отметила, что в их учреждение поступило оборудование для обработки эндоскопов российского производства.

Отметим, что медтехнику закупают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена. Ранее губернатор навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.