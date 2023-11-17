Почти триста миллионов рублей экстренной социальной помощи выплатили жителям Подмосковья с начала года

С начала этого года экстренную социальную помощь получили более 36 тысяч жителей Подмосковья, ее общая сумма превысила 275 миллионов рублей. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что ее граждане могут получить при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, если у них появилась инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью и не только. Ее размер в зависимости от ситуации варьирует от семи до 50 тысяч рублей. Оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.