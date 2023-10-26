Почти триста «опасных троп» ликвидировали в Московской области с начала года

С начала этого года на железной дороге в Московской области ликвидировали 287 несанкционированных подходов к железнодорожным путям, сообщили в областном Минтрансе. Работу проводят в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в регионе.

В ведомстве уточнили, что такие «опасные тропы» выявили и устранили в 34 городских округах. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Химках и Орехово-Зуеве. В целях повышения безопасности в регионе также строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы, выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. Всего в этом годе в регионе зафиксировали 158 смертельных случаев на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.