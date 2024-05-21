Почти триста предприятий Подмосковья принимают участие в нацпроекте «Производительность труда»

В реализацию нацпроекта «Производительность труда» вовлечены 270 предприятий Подмосковья, с его помощью они могут повысить эффективность своего предприятия благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства. Об сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы: от торговли до самых разных отраслей производства. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники нацпроекта могут получить поддержку для наращивания эффективности производительности. В среднем они могут сократить время протекания процессов на 36%, незавершенное производство — на 35%, а также нарастить выработку на 36% без дополнительных затрат. Подать заявку на участие в нацпроекте можно через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.