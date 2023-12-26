Почти триста тысяч граждан и организаций воспользовались услугами Минимущества Подмосковья в этом году

С начала этого года граждане и жители Подмосковья получили около 260 тысяч государственных услуг по земле в электронном виде, сообщили в областном Минимуществе. На региональном портале госуслуг доступны 42 земельные услуги.

«В этом году мы внедрили новый сервис под названием «Помощь по выбору нужной услуги Минимущества». Заявитель отвечает буквально на пару вопросов, и система сама направляет его на необходимую ему услугу», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Самой востребованной в этом году стала услуга по перераспределению земельных участков, ее получили более 64 тысяч раз. Кроме того, в топе услуг оказались предварительное согласование предоставления земельных участков и предоставление земли в аренду и собственность без торгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.