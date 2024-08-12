Почти триста тысяч предпринимателей из Подмосковья стали получателями услуг центра «Мой бизнес»

Более 285,5 тысячи подмосковных предпринимателей воспользовались услугами областного центра «Мой бизнес» за пять лет его существования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас предприниматели могут воспользоваться 12 видами услуг. Например, получить консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, помощью в участии в ярмарках и выставках и не только. Воспользоваться ими можно здесь. Напомним, что центр работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.