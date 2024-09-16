Почти триста тысяч владельцев домашних животных обратились в Госветслужбу Подмосковья

С начала 2024 года на прием к специалистам Государственной ветеринарной службы Подмосковья обратились более 253,7 тысячи владельцев домашних животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что ветеринары обследовали собак, кошек, морских свинок, хорьков, шиншилл, ежей, кроликов и других питомцев. За этот период оно провели 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысячи процедур вакцинирования против вирусов, более восьми тысяч УЗИ, свыше семи тысяч рентгеновских исследований и так далее. Напомним, что записаться на прием к ветеринару можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.