Почти триста вандальных надписей устранили на фасадах зданий в Подмосковье в июне

С начала месяца в Подмосковье удалось устранить 266 вандальных надписей и изображений, которые незаконно нанесли на фасады зданий в этом месяце. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

Полностью устранить все выявленные замечания удалось в Электрогорске, Лыткарино и Волоколамске, рассказала глава ведомства Светлана Аипова. Кроме того, положительную динамику показали Королев, Подольск и Люберцы, добавила она. Министр также уточнила, что ряду округов следует проводить данную работу активнее. По ее словам, это Балашиха, Сергиев Посад, Фрязино и Дубна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.