Почти триста здоровых детей от родителей с ВИЧ родились в Московской области с начала года

В Подмосковье с начала этого года от ВИЧ-инфицированных матерей родились 277 здоровых детей, сообщили в областном Минздраве.

«Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Если пациентка своевременно встает на учет в женской консультации, проходит лечение в нашем Центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

По его словам, родителям необходимо пройти обследование на ВИЧ еще на стадии планирования беременности, потому что необходимо своевременно начать терапию. Это позволит обеспечить условия, чтобы ребенок родился здоровым. Во время беременности и после родов за женщиной и ребенком наблюдают специалисты центра. Подробности о правилах постановки на учет в медучреждение, рекомендации и не только можно найти здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.