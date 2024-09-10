Почти тысячу автомобилей исключили из реестра такси Подмосковья с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье выявили более 5,3 тысячи автомобилей такси с признаками нарушения цветовой гаммы, контроль проводился с использованием нейросети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Водители получили предостережения. В результате чего более 900 транспортных средств были исключены из реестра легковых такси Московской области за невыполнение требований и повторное фиксирование нарушений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что, согласно стандарту, цвет кузова такси должен быть белым. На крыше авто должен быть размещен фонарь, на боковых сторонах — желтые полосы, на передней и задней стороне бампера — темно-серые полосы, на борту — шашечный пояс. Напомним, что в общей сложности в регионе установлено более двух тысяч камер фотовидеофиксации. Автоматизированная система «Такси-контроль» позволяет без помощи инспекторов Госавтоинспекции выявить нарушения регионального стандарта. Ее разработала ГК «Урбантех».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.