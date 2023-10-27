Почти тысячу геодезических пунктов обследовали в Московской области с начала года

«Геодезические сети позволяют равномерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию страны единую систему координат и высот, а также обеспечить решение множества инженерно-технических задач для народного хозяйства, науки и обороны страны», — отметила начальник отдела геодезии и картографии Василиса Шереметьева.