Почти тысячу патрулирований провели на землях лесного фонда Подмосковья за неделю

На прошлой неделе сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов, МЧС России по региону, представители администраций горокругов и общественные лесные инспекторы провели 939 патрулирований в лесах Подмосковья. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Зампред Правительства региона Георгий Филимонов отметил, что большинство мероприятий провели в Ногинском, Подольском, Орехово-Зуевском лесничествах и «Русском лесу». Добавим, что такие патрулирования направлены на своевременное обнаружение лесных пожаров, выявление и пресечение нарушений правил безопасности в лесах и других нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.