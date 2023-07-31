Почти тысячу случаев неправильной парковки зафиксировали в Подмосковье через «Народный инспектор» за июль
Более 800 случаев парковки автомобилей у контейнерных площадок и на газонах зафиксировали в Подмосковье через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщили в областном ГУСТ. Сумма штрафом по данным нарушениям превысила 1,5 миллиона рублей.
«Активнее всего боролись с «автохамами» жители городского округа Фрязино: в объективы камер попали 134 транспортных средства. В Ленинском народные инспекторы выявили 113 случаев нарушений правил парковки, а в Балашихе — 89. В Одинцовском недобросовестные автовладельцы пополнят бюджет на 137 тысяч в рублей, в Щелково — на 100 тысяч рублей», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.