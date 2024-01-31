Почти тысячу случаев запаркованности около контейнерных площадок зафиксировали в Московской области за месяц

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

В январе в Подмосковье зафиксировали 938 случаев, когда водители оставляли свои автомобили возле контейнерных площадок. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в регионе действует чат-бот, через который водители мусоровозов могут сообщать о таких нарушениях.

«Больше всего сигналов поступило из Солнечногорска — 115 случаев и из Мытищ — 113 фактов. Также неправильную парковку предпочли более 70 автовладельцев из Раменского и Ленинского», — сказала министр.

Минимальное число нарушений зафиксировали в Шаховской, Егорьевске, Щелково, Фрязино, Пущино и Протвино. В ведомстве призвали граждан не парковать машины возле контейнерных площадок, чтобы они, в том числе, не мешали уборочной технике очищать территории от снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области